Fer Serrano verblijdt fans van Feyenoord na vraag over Santiago Giménez

Santiago Giménez en zijn verloofde Fer Serrano zijn een langer verblijf in Nederland wel zitten. Dit seizoen is Giménez een van de sterspelers van kampioen Feyenoord, waardoor hij regelmatig in verband wordt gebracht met een vertrek.

Serrano was maandag aanwezig bij de huldiging en werd door RTV Rijnmond gevraagd naar de toekomst van haart partner. De fans van Feyenoord kunnen hoop putten uit haar antwoord. "Het is geweldig! Ik heb het echt naar mijn zin. Gisteren was ook fantastisch. We staan versteld, de mensen zijn hier geweldig. Ik hou ervan. De supporters zijn heel aardig voor ons. We hopen te blijven. We willen blijven, laten we het hopen."



Uitnodiging van Giménez

Serrano werd gevraagd om maandagmiddag feest te vieren in de burgerzaal van de Coolsingel, maar sloeg het aanbod van haar verloofde af. Ze vond het leuker om de sfeer te proeven tussen de supporters en liep dus rond in de binnenstad. "Ze ging liever tussen de supporters staan. Daar zit haar hart en daar wilde zij het feest meemaken", vertelde Giménez daarover in gesprek met De Telegraaf.

