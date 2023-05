Fer Serrano: 'Wat ik meemaakte in Amsterdam, dat zie je in Mexico niet'

Fer Serrano, de verloofde van Santiago Giménez, was maandag in de binnenstad van Rotterdam voor de huldiging van Feyenoord. Samen met het jongere zusje van Giménez verscheen ze voor de camera van RTV Rijnmond.

"Het is ongelooflijk. Mij is verteld dat het gekkenwerk zou zijn, maar dit gaat mijn verwachtingen te boven", vertelde Serrano voor de trappen van het stadhuis. "Wauw! Om zoveel mensen te zien, te horen dat ze 'Santiago' zingen… Dank jullie wel, het is fantastisch."

Het Mexicaanse koppel is wel wat gewend, maar is toch onder de indruk. "Toen we hier kwamen, merkten we dat het voetbal met veel passie wordt beleefd. Toen ik naar het Ajax-stadion ging en mijn shirt niet kon dragen, dacht ik: wauw, dit gebeurt niet in Mexico."

Serrano was in maart aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (2-3) in de Johan Cruijff ArenA en poseerde even in een Feyenoord-shirt, maar hield verder haar jas aan. Ze is in rap tempo uitgegroeid tot een lieveling van het Feyenoord-publiek, net als haar partner.

"We houden enorm van de mensen. Ze hebben ons veel steun, liefde en respect gegeven", zei Serrano, die de vermoeidheid niet helemaal kon verhullen. "Ik heb één uur geslapen. Het feestje was gisteren waanzinnig. Drinken, dansen, schreeuwen… Ik heb geen stem meer over."

