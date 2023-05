'Feyenoord aast op maximale deal of afketsen: Slot ziet niets in mogelijke arbitragezaak'

Feyenoord is niet van plan om Arne Slot zonder slag of stoot naar Tottenham Hotspur te laten vertrekken. De onderhandelingen tussen de club en zaakwaarneemster Rafaela Pimenta blijken woensdag stroef te zijn verlopen. Feyenoord wil met veel jurisprudentie tot een maximale deal komen.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde medium 1908.nl is Feyenoord teleurgesteld over de houding van Pimenta tijdens de onderhandelingen. Daarnaast vinden de Rotterdammers dat Slot zich enigszins laat piepelen door zijn zaakwaarneemster. Beide partijen stellen zich naar verluidt hard op en dat zal een deal niet ten goede komen. Slot wil het niet zo ver laten komen dat er een arbitragezaak nodig is voor zijn transfer.

In de onderhandelingen houden algemeen directeur Dennis te Kloese en huisjurist Joris van Benthem momenteel vast aan het contract van Slot. De succesvolle oefenmeester ligt nog tot medio 2025 vast in De Kuip. Dat maakt de beslissing voor Slot er volgens bronnen niet gemakkelijker op. Mensen in de directe omgeving van de Zwollenaar laten aan 1908.nl weten dat er daardoor nog wel eens twijfel kan ontstaan bij de trainer.

Zodoende noemt het 'Feyenoord-medium' de kans dat Slot nog een seizoen in Rotterdam-Zuid blijft licht toegenomen. Als een deal met Tottenham Hotspur uitblijft, kan Slot in De Kuip alsnog een gigantisch contract tekenen. Vandaag (donderdag) staat er opnieuw een gesprek op het programma tussen Feyenoord en Pimenta. Slot is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Zondag wacht nog een thuiswedstrijd tegen Vitesse.