Feyenoord-assistent De Wolf: 'Het échte geloof dat we kampioen konden worden, was na...'

Ras-Feyenoorder én assistent-trainer John de Wolf zag ‘zijn’ club zondagmiddag de landstitel veroveren. Daags daarna verscheen de oud-voetballer, vanzelfsprekend, op de Coolsingel en vierde uitgebreid feest met de duizenden supporters. Desalniettemin had De Wolf in de avonduren tijd om nog even te bellen met het programma Rondo van Ziggo Sport. Daarin vertelde hij wat het moment was waarop hij het besef kreeg dat Feyenoord het kampioenschap ging binnenslepen.

“Het échte geloof dat we ‘de grote prijs’ konden gaan halen, kwam na Ajax-uit”, begint De Wolf. “Het resultaat wat we daar behaald hebben en hoe we daar speelden was natuurlijk een mokerslag. Tuurlijk moet je een stukje geluk hebben in die wedstrijd, want voor hetzelfde geld kom je met 3-2 achter als Timon (Wellenreuther, red.) die bal niet pakte. Maar dan win je sinds jaren in Amsterdam, je hebt de koppositie én je loopt uit”, vertelt de oud-verdediger van de club.

Artikel gaat verder onder video

Toen Feyenoord na die wedstrijd in de Johan Cruijff Arena terugreisde naar de club, werden de spelers onthaald door een groot aantal uitzinnige supporters. “Niet met bakstenen, maar met grote vlaggen en fakkels en noem het maar op. Het was alsof we al kampioen waren. Die ‘vibe’ die we toen hebben ervaren deed heel goed met de ploeg. Daar kregen we nog veel meer energie van met elkaar”, legt De Wolf uit.

De assistent-trainer van Arne Slot verwachtte dat Feyenoord het aanvankelijk veel lastiger ging krijgen na de winterstop. “We hadden gedacht dat we na de WK-break een moeilijke fase tegemoet gingen, met veel wedstrijden tegen clubs uit het linkerrijtje. Maar we bleven maar bovenaan staan”, aldus De Wolf.

