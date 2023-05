Feyenoord deelt kleedkamerspeech Slot na duel met Ajax; fans hebben bedenkingen

Feyenoord heeft beelden gedeeld van de speech die Arne Slot gaf na de overwinning op Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De boodschap van de trainer was helder: zijn spelers mochten genieten van de zege, maar moesten volledig gefocust blijven op het grotere doel, de landstitel.

"De reden dat we staan waar we staan, is dat jullie iedere dag alles geven", zei Slot in het Engels tegen zijn spelersgroep. "Dat is de reden dat jullie deze ploeg in zijn eigen stadion konden verslaan, zonder onze fans. Nu gaan jullie naar jullie nationale ploegen. Sommigen van jullie zullen spelen, anderen niet. Maar we moeten fit blijven, jongens. Het is alleen maar één overwinning."

"Het is een belangrijke zege, maar niet meer dan dat. We hebben een groter doel dit seizoen dan voor het eerst in zeventien jaar in Amsterdam winnen. Dus zorg goed voor je lichaam. Zorg dat je fit en zo snel mogelijk aankomt op de club, zodat we de laatste twee maanden het seizoen nog specialer kunnen maken dan jullie al hebben gedaan."

Slot wilde niet dat zijn spelers en Feyenoord als geheel de overwinning te breed zouden uitmeten op sociale media. "We gaan niet klein doen met foto's maken en dat soort dingen. Het is alleen maar een overwinning in Amsterdam. Dus geniet van de overwinning, want is een grote, maar neem die verplichting mee naar het nationale team. We hebben jullie fit nodig als jullie terug zijn, dan kunnen we het seizoen echt speciaal maken."

Slot kreeg luid applaus van zijn spelers na de toespraak. Met de toespraak op zichzelf was natuurlijk niets mis, maar supporters van Feyenoord vragen zich wel af hoe slim het is om Slot op deze manier in de etalage te zetten. Slot toont in de video aan zich goed te kunnen verwoorden in het Engels en de kans is altijd aanwezig dat Engelse media de video ook zullen uitlichten.