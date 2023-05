'Feyenoord doet Slot ultiem voorstel met megacontract en gigantisch salaris'

Feyenoord gaat Arne Slot een verbeterd megacontract aanbieden om hem ook komend seizoen binnenboord te houden. De Rotterdammers willen hem een salaris van bijna 3,5 miljoen euro (!) betalen om hem te overtuigen in De Kuip te blijven na zijn landstitel.

Dat is bijna een verdubbeling van zijn huidige loon. Dat meldt het doorgaans betrouwbare The Telegraph. Slot staat momenteel voor zo’n twee miljoen euro op de loonlijst in Rotterdam-Zuid en kreeg voor de landstitel nog eens een miljoen euro bonus. Daarmee is hij op dit moment al de best betaalde trainer van Feyenoord ooit. Maar omdat Tottenham Hotspur nog altijd een oogje heeft op de oefenmeester, tasten de Rotterdammers nóg dieper in de buidel.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het Engelse medium wil Feyenoord hem £3 miljoen aanbieden, wat omgerekend bijna 3,5 miljoen euro is. Een gigantisch salaris, maar 'slechts' ongeveer de helft wat hij mogelijk in Londen kan verdienen. Als de Spurs voor Slot kiezen, dan kan hij bij de Premier League-club omgerekend zo’n zeven miljoen euro (!) gaan verdienen.

Slot blijft nog altijd een van de drie kanshebbers bij Tottenham Hotspur, bij wie Xabi Alonso vooralsnog de grootste kanshebber is. Omdat hij met Bayer Leverkusen in een druk schema verwikkeld is, heeft hij zijn plannen nog niet uiteen kunnen zetten voor de clubleiding van Tottenham Hotspur. Daardoor wordt de keuze voor een nieuwe coach nog even uitgesteld.

Dat heeft ook te maken met het ontbreken van een technisch directeur bij de Spurs. Dat was voor Julian Nagelsmann reden om de Premier League-club af te wijzen: hij wil dat er eerst een technische eindverantwoordelijke komt, voordat hij er eventueel tekent. Sowieso wordt het een pikante zomer voor de Spurs: naast een trainer en technisch directeur wordt er ook een ei gelegd over de toekomst van sterspeler Harry Kane en keeper Hugo Lloris.