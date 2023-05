Feyenoord heeft groot nieuws voor bekendste jeugdspeler; Touzani glimt van trots

Ayoub Ouarghi heeft zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend. De vijftienjarige middenvelder van Feyenoord Onder 16, met wie eerder al een principeakkoord was bereikt, zette in De Kuip zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen tot medio 2026. Feyenoord heeft dat nieuws via de officiële kanalen bevestigd.

"We zijn als club heel erg blij dat Ayoub bij Feyenoord zijn eerste profcontract heeft getekend", zegt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord. "Ayoub is een dominante en technisch vaardige speler met een goede winnaarsmentaliteit. Tevens blinkt hij uit met zijn snelle dribbels en zijn uitstekende traptechniek."

Ouarghi spreekt zelf van een 'heel erg speciaal' moment. "Dat ik onder toeziend oog van mijn familie en vrienden mijn eerste contract bij deze mooie club heb kunnen tekenen doet mij heel erg veel. Ik speel al sinds mijn negende jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord en zie dit echt als mijn club. De komende jaren ga ik er alles aan doen om uiteindelijk hier in De Kuip te kunnen spelen."

Een van de aanwezigen bij de contractondertekening was de bekende straatvoetballer Soufiane Touzani, die op Instagram zijn trots uitspreekt. Ouarghi is in meerdere video's te zien op Touzani's YouTube-kanaal en heeft van hem liefkozend de bijnaam 'het monster' gekregen. Een video van Ouarghi die het opneemt tegen verschillende keepers uit het profvoetbal heeft meer dan 1,4 miljoen weergaven op YouTube. Zodoende is Ouarghi misschien wel de bekendste jeugdspeler van Feyenoord.