'Feyenoord kan de dupe worden van vertrek Ancelotti bij Real Madrid'

Feyenoord zou weleens de dupe kunnen worden van een vertrek van Carlo Ancelotti bij Real Madrid. De 63-jarige Italiaan zou ondanks een doorlopend contract nog altijd kunnen vertrekken bij De Koninklijke, waarna Xabi Alonso (41) in beeld zou zijn als opvolger.

Alonso, tussen 2009 en 2014 als speler actief in stadion Santiago Bernabéu, debuteert dit seizoen als hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen. Met de club van Jeremie Frimpong, Mitchell Bakker en Daley Sinkgraven maakt hij tot nu toe een prima indruk. In de Bundesliga staat het elftal momenteel zesde, terwijl ook Europees succes nog altijd lonkt. In de halve finale van de Europa League wacht een dubbele confrontatie met AS Roma, dat in de kwartfinale afrekende met Feyenoord.

Volgens de Duitse krant BILD geniet Alonso in Madrid inmiddels de voorkeur mocht de trainerspositie inderdaad vacant worden. Hij laat daarmee clublegende Raúl achter zich, die momenteel de leiding heeft over het reserveteam maar volgend seizoen een volgende stap in zijn trainersloopbaan wil maken. Ook Zinedine Zidane werd recent nog in verband gebracht met een derde termijn als trainer van de halvefinalist in de Champions League, die zaterdag bovendien in de finale van de Copa del Rey staat. Toch zou Alonso inmiddels favoriet zijn mocht Real deze zomer op zoek moeten naar een nieuwe oefenmeester.

Mocht het inderdaad zover komen dat Alonso naar Madrid verkast, dan betekent dat bovendien slecht nieuws voor Feyenoord. Dinsdag werd immers bekend dat Alonso ook de favoriet zou zijn bij Tottenham Hotspur. Als Real de Spanjaard voor de neus van de Engelsen wegkaapt, zouden The Spurs door kunnen schakelen naar Arne Slot, die als tweede trainer op de shortlist bivakkeert nadat duidelijk werd dat Julian Nagelsmann de kans laat schieten om in west-Londen aan de slag te gaan.