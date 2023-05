Feyenoord krijgt goed en slecht nieuws over Slot, Messi houdt gemoederen bezig bij PSG | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 2 mei.

'Paris Saint-Germain hakt knoop door en breekt definitief met Messi'

Lionel Messi vertrekt na dit seizoen zeer waarschijnlijk bij Paris Saint-Germain. De soap rondom zijn trip naar Saudi-Arabië is de definitieve druppel voor de Franse topclub om het aflopende contract niet te verlengen. Er was al twijfel over een langer verblijf, maar die is er niet langer meer bij de leiding van PSG. Zijn reis ligt extra gevoelig omdat de eigenaren van de Franse club uit Qatar komen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'PSG zet Messi per direct tijdelijk uit de selectie'

Lionel Messi is geschorst door Paris Saint-Germain. De Argentijn is voor twee weken uit de selectie gezet van de Franse grootmacht. Officieel is er nog niets gecommuniceerd door de koploper van Frankrijk, maar de grote Franse media maken wel massaal melding van deze zware sanctie. Daardoor is hij in de duels tegen Troyes en AC Ajaccio niet van de partij: in theorie kan dat die laatste het kampioensduel zijn. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Slot uitgenodigd voor gesprek bij Tottenham, maar Xabi Alonso topkandidaat'

Tottenham Hotspur heeft Arne Slot uitgenodigd voor een 'sollicitatiegesprek'. De oefenmeester van Feyenoord mag zijn plannen met de Spurs ontvouwen in een gesprek. Hij is overigens niet de enige die die mogelijkheid krijgt: ook een aantal andere kandidaten mag zich presenteren. Valentijn Driessen denkt zelfs dat Slot níet naar de Spurs zal verkassen, omdat volgens zijn informatie Xabi Alonso de eerste keuze is. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Slecht nieuws Feyenoord: Nagelsmann zegt Spurs af, Slot heeft beste papieren'

Feyenoord moet steeds meer vrezen voor het vertrek van Arne Slot naar Tottenham Hotspur. Een dag na het nieuws dat Spurs-voorzitter Daniel Levy de voorkeur zou hebben uitgesproken voor de trainer van de Rotterdammers, is naar buiten gekomen dat de onderhandelingen met Julian Nagelsmann zijn stukgelopen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Frenkie brengt FC Barcelona late zege met bekeken assist

FC Barcelona heeft dinsdagavond met veel pijn en moeite afgerekend met Osasuna. De moeilijk te passeren ploeg hield ook in Catalonië lang de rijen gesloten, ondanks dat het een groot deel van het duel met een man minder moet spelen. Door een assist van Frenkie de Jong kon de aanstaand kampioen alsnog drie punten bijschrijven: 1-0. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Ihattaren komt met opmerkelijk trouwnieuws: 'Mr. & Mrs. Ihattaren'

Zeer opmerkelijk nieuws rond Mohammed Ihattaren. De oud-Ajacied is dinsdag getrouwd met Yasmine Driouech. Een half jaar geleden was de relatie tussen beiden nog ten einde gekomen, ondanks dat ze hun verloving al naar buiten hadden gebracht. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!