Frenkie brengt FC Barcelona late zege met bekeken assist

FC Barcelona heeft dinsdagavond met veel pijn en moeite afgerekend met Osasuna. De moeilijk te passeren ploeg hield ook in Catalonië lang de rijen gesloten, ondanks dat het een groot deel van het duel met een man minder moet spelen. Door een assist van Frenkie de Jong kon de aanstaand kampioen alsnog drie punten bijschrijven: 1-0.

Het scenario leek perfect voor een flinke uitslag voor FC Barcelona in een goed gevuld Camp Nou. Osasuna had namelijk een groot deel van de basiskern rust gegeven voor de aanstaande Copa del Rey-finale tegen Real Madrid dit weekend en debutant Jorge Herrando kreeg na een klein half uur een rode prent voorgehouden, nadat hij de doorgebroken Pedri naar de grond werkte.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien was Frenkie op stoom in het eerste bedrijf, want de Nederlander speelde met een fraaie steekpass zowel Raphinha als Jules Koundé vrij. Beiden konden de heerlijke potentiële assist van de oud-Ajacied echter niet omzetten in een doelpunt. Hetzelfde gold voor kansen van Robert Lewandowski en de ingevallen Ansu Fati: elke keer lag de uitblinkende keeper Sergio Herrera in de weg. De sluitpost van Osasuna is een van de spelers die komend weekend niet in actie komt, omdat Osasuna werkt met een bekerkeeper.

De sluitpost kon al derhalve zijn energie leggen in het in de weg zitten van FC Barcelona met af en toe heel fraaie reddingen. En als hij de bal zelf niet kon stoppen, kreeg hij hulp van het aluminium zoals bij een vrije trap van Raphinha óf hadden de Catalanen het vizier niet op scherp staan. Frenkie de Jong schoot tien minuten na de thee van dichtbij een grote kans ook op Herrera (zie onder).

De druk van de Catalanen werd echter zo groot, dat een doelpunt eigenlijk niet uit kon blijven. Nadat een treffer van Lewandowski afgekeurd werd wegens buitenspel, kwam de bal via een bekeken kopbal van Frenkie een paar minuten voor tijd bij invaller Jordi Alba. De ingevallen linksachter schoot de bal hard en laag alsnog achter Herrera, waardoor FC Barcelona afrekende met Osasuna en een volgende stap zet richting de Spaanse landstitel. Bovendien werd de 24ste clean sheet van het seizoen genoteerd, al hadden de fans liever meer treffers gezien tegen het overgebleven tiental van de tweede keuze van Osasuna. Aan Herrera was het echter te danken dat dát uiteindelijk niet gebeurde.

Jordi Alba 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿 🤩

De invaller zet Barcelona na heel lang proberen dan eindelijk op voorsprong 👏#ZiggoSport #LaLiga #BarçaOsasuna pic.twitter.com/XsHhua8lfT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2023