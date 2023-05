Feyenoord maakt bekend wie kampioensschaal uitreikt aan Kökçü

Mocht Feyenoord zondag landskampioen worden, dan reiken Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie de schaal uit. Dat maakt Feyenoord maandagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Van Bronckhorst is de laatste die als hoofdtrainer kampioen werd met Feyenoord. Daar slaagde hij in het seizoen 2016/17 in. Van Persie werd zelf nooit kampioen met Feyenoord, maar won wel de UEFA Cup, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal met de club.

Inmiddels is Van Persie als jeugdtrainer actief bij Feyenoord en heeft hij bij het eerste elftal incidenteel een ondersteunende rol als veldtrainer. Van Bronckhorst vertolkt geen functie bij Feyenoord.

Met het aanwijzen van de oud-trainer volgt Feyenoord het advies van Willem van Hanegem. Die schoof Van Bronckhorst zondagavond al naar voren als de aangewezen persoon om de schaal uit te reiken aan captain Orkun Kökçü.

