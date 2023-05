Van Hanegem bedankt voor de eer en wijst aan wie kampioensschaal moet uitreiken aan Feyenoord

Willem van Hanegem vindt dat Giovanni van Bronckhorst de aangewezen persoon is om Feyenoord bij het behalen van de landstitel de kampioensschaal uit te reiken. De Kromme hoorde de laatste tijd veel stemmen opgaan die meenden dat hijzelf die eer te beurt zou moeten vallen, maar van Van Hanegem 'hoeft dat helemaal niet, echt niet.'

Dat schrijft hij in zijn zondagse column in het Algemeen Dagblad. "Ik zit er totaal niet op te wachten", aldus Van Hanegem, die de club als trainer in 1993 aan de landstitel hielp. "Laat mij nou lekker naar de wedstrijden van mijn club kijken en zeggen wat ik ervan vind", geeft hij de voorkeur aan een rol buiten de spotlights.

Wat het 79-jarige clubicoon betreft valt de eer te beurt aan Giovanni van Bronckhorst, zo schrijft hij vervolgens. "De laatste trainer die de club aan de landstitel hielp, een echte Feyenoorder en ook nog eens iemand die af en toe op zijn scooter naar De Kuip rijdt en nerveus de wedstrijden volgt", somt Van Hanegem op. Om vervolgens het belang direct op z'n Van Hanegems te relativeren: "Verder zou ik het ook niet te belangrijk maken hoor, dat overhandigen van een prijs. Er zijn belangrijkere dingen."

Zondag had Feyenoord de landstitel al kunnen pakken, maar omdat PSV zaterdag het uitduel met Sparta in winst omzette was de 0-2 zege van de ploeg van Arne Slot nog niet genoeg om het feest in Rotterdam-Zuid te laten losbarsten. "De wedstrijd tegen Excelsior was misschien wel de slechtste wedstrijd van Feyenoord dit seizoen", meent Van Hanegem, die niet denkt dat dat met spanning te maken heeft. "Ik snap ook dat lastige gedoe over ‘we hebben nog niets gewonnen’ en ‘we zijn nederig’ niet van het huidige Feyenoord", schrijft hij verderop. "Dit is gewoon het sterkste elftal van de Eredivisie."