'Feyenoord pakt door en wil dolgraag verder met huurling van cruciale titelreddingen'

Feyenoord wil dolgraag langer door met tweede doelman Timon Wellenreuther. De goalie wordt momenteel gehuurd van RSC Anderlecht en de Rotterdammers bekijken de mogelijkheden om de koopoptie in die deal te lichten. Daarna moeten beide partijen er nog wel uitkomen wat betreft een contract.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl is Feyenoord op de achtergrond druk bezig met Wellenreuther. De Duitser streek vorige zomer neer in De Kuip en ligt nog tot medio 2024 vast bij de kwakkelende topclub uit Brussel. Wellenreuther zou het wel zien zitten om langer actief te blijven in de Eredivisie. Eerder verdedigde hij al de clubkleuren van Schalke 04, Mallorca en Willem II.

Justin Bijlow is in De Kuip de eerste keus van trainer Arne Slot, die donderdag aankondigde bij Feyenoord te blijven. Bijlow is echter regelmatig geblesseerd en dus wil Slot een betrouwbare tweede doelman. Wellenreuther toonde in een belangrijke fase van het seizoen aan dat zeker te zijn. De 27-jarige sluitpost was van groot belang tijdens de overwinning bij Ajax en Sparta Rotterdam.

Wellenreuther speelde in totaal veertien wedstrijden voor Feyenoord. In de competitie kreeg hij elf tegentreffers in negen optredens. Toen Bijlow richting het einde van het seizoen weer fit was, werd Wellenreuther weer naar de bank verwezen. Feyenoord sluit het seizoen aanstaande zondag af in de eigen Kuip. Daar komt Vitesse op bezoek. Die club richt zich op voormalig Feyenoord-doelwit Etienne Vaessen.