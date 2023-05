Feyenoord, PSV en Ajax krijgen slecht nieuws over target voor spitspositie

PSV en Feyenoord werden in de afgelopen maanden concreet gelinkt aan de diensten van FC Groningen-spits Ricardo Pepi en ook Ajax werd in het geruchtencircuit genoemd voor de Amerikaanse spits. Hoewel hij zelf zijn vertrekwens bij zijn eigenlijke club FC Augsburg niet onder stoelen of banken stak, heeft zijn Duitse werkgever een transfer voorlopig uitgesloten.

De technisch directeur van FC Augsburg, Stefan Reuter, heeft in gesprek bij Sport 1 namelijk laten weten dat de Duitse club niet van plan is om de aanvaller te laten gaan in de komende zomer. Er is gesproken met Pepi, die recentelijk in een interview nog aangaf niet terug te willen keren. “En dat heb ik de club ook al laten weten. Er zijn mij dingen beloofd, die ze niet waar hebben kunnen maken”, gaf Pepi destijds aan over zijn vertrekwens.

Gezien de grote belangstelling in zijn diensten, leek een transfer in deze zomer in de maak, maar de boel is inmiddels tot bedaren gekomen, benadrukt Reuter. “Je kunt niet elk woord op de weegschaal leggen. We hebben een goed gesprek met Pepi en zijn zaakwaarnemer gevoerd.” Daarin werd benadrukt dat de transfersom van bijna zeventien miljoen euro gedaan is het met het oog op de toekomst en dat die wat FC Augsburg betreft voor Pepi nog 'gewoon' bij de Bundesliga-club ligt.

De twintigjarige aanvaller heeft bovendien nog een contract tot en met de zomer van 2025, waardoor FC Augsburg goede papieren heeft om hem ‘gewoon’ te behouden. Voor de Traditionele Top-drie in Nederland betekent dat een domper: vooral PSV en Feyenoord hadden Pepi vrij serieus op de korrel. De belangstelling van Ajax kwam vooral uit minder betrouwbare buitenlandse media. Met elf doelpunten en drie assists in 25 Eredivisie-wedstrijden is Pepi een van de uitblinkers van het noodlijdende FC Groningen dit seizoen. Door de aanstaande degradatie is een langer verblijf in het hoge noorden uitgesloten.