'Feyenoord richt pijlen op talentvolle verdedigers van sc Heerenveen en FC Volendam'

Feyenoord is druk bezig met het aantrekken van Timo Zaal en Givairo Read. De beide jongelingen staan hoog op het verlanglijstje van de Rotterdammers en worden gezien als jongens voor de toekomst. Op dit moment worden Zaal en Read gezien als aanwinsten voor de jeugdopleiding van Feyenoord.

De interesse in Zaal en Read wordt gemeld door 1908.nl. De negentienjarige Zaal staat momenteel nog onder contract bij sc Heerenveen, maar die verbintenis loopt komende zomer af. De geboren Leeuwarder is met zijn club niet tot overeenstemming gekomen over een langere samenwerking. Daarom kan de centrumverdediger kijken naar een nieuwe uitdaging. Zaal mocht al drie keer invallen in de hoofdmacht van de Friezen. Dit seizoen speelde hij alleen even mee tegen FC Groningen.

Ook de zestienjarige Read wordt gezien als versterking. Hij voetbalt op dit moment bij FC Volendam, maar heeft daar nog geen contract. Dat zou betekenen dat Feyenoord alleen een opleidingsvergoeding hoeft te betalen. Read maakte dit seizoen tegen Fortuna Sittard zijn debuut in het eerste elftal van trainer Wim Jonk. Daarnaast speelde vleugelverdediger ondanks zijn jonge leeftijd meerdere wedstrijden namens Jong Volendam. Dat team komt uit in de Tweede Divisie.

Feyenoord wist zich tot op heden als twee keer te versterken met het oog op komend seizoen. Thomas van den Belt komt over van promovendus PEC Zwolle en kost de koploper van de Eredivisie naar verluidt 850.000 euro. Daarnaast kwam er een einde aan de transfersoap rond Ramiz Zerrouki. De middenvelder werd al langer gelinkt aan een transfer naar De Kuip en die gaat er nu dan toch komen. Feyenoord tast diep in de buidel en betaalt zo'n acht miljoen euro voor Zerrouki.