Feyenoord-spelers gaan volgende week op vakantie: nummer in kleedkamer verraadt bestemming

Feyenoord kroonde zich afgelopen zondag voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland. De overwinning op Go Ahead Eagles, waarmee de landstitel definitief binnen was, leidde tot een enorme ontlading in De Kuip en de binnenstad van Rotterdam. De Feyenoord-selectie werd maandagmiddag groots gehuldigd op de Coolsingel. Maar uitgefeest is de ploeg van trainer Arne Slot nog lang niet. De festiviteiten krijgen met een trip naar Ibiza een fraai vervolg. Of vliegen de kampioenen daarheen voor hun rust?

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl heeft de landskampioen toestemming gekregen om de landstitel te vieren in het buitenland. De keuze is klaarblijkelijk gevallen op Ibiza. Dat schijnt niet heel verrassend te zijn, want na de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles zou het nummer We’re Going To Ibiza! van de Vengaboys zijn gedraaid in de kleedkamer. Feyenoord speelt komende zondag nog tegen FC Emmen, maar na de wedstrijd in Drenthe stapt een deel van de selectie op het vliegtuig richting de Spaanse zon.

Niet Feyenoord, maar de feestgangers zelf betalen de trip. ‘Een gedeelte heeft ervoor gekozen om achter te blijven in Nederland, waardoor de tijd benut kan worden met familie’, schrijft 1908.nl. De trip naar Ibiza duurt naar verluidt ongeveer twee dagen, waardoor de spelers op tijd terug zijn om zich voor te bereiden op de laatste wedstrijd van dit seizoen. Feyenoord sluit het gedenkwaardige seizoen op 28 mei af met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

De Rotterdammers zijn dus al kampioen, maar kunnen in de laatste wedstrijden nog een puntenrecord vestigen. Worden ook de laatste twee duels winnend afgesloten, dan eindigt Feyenoord op 85 punten. Dat is de club weliswaar in 1973 al gelukt, maar toen werd het geen kampioen.

