Feyenoord te veel bezig met andere clubs: 'Vier lekker je eigen feestje, laat gaan joh'

Feyenoord is al lang en breed kampioen, maar afgelopen zondag is het lot bezegeld en kan de club voor de zestiende keer het kampioenschap noteren. Het ging vooral over Arne Slot en zijn kunsten, het prachtige spandoek in de Kuip of de uitzinnige vreugde op de Coolsingel. Maar op Twitter sneerde Feyenoord naar PSV-speler Xavi Simons. In de FCUpdate Podcast bespraken host Stan Timmerman en redacteur Nathan Sprey de tweet. Beluister de hele FCUpdate Podcast hieronder!