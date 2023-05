De Feyenoorder die gaandeweg het seizoen juist minder werd: 'Het ging toen helemaal mis'

Javairô Dilrosun eindigde het seizoen met landskampioen Feyenoord niet als basisspeler. De aanvaller werd vorige zomer overgenomen van Hertha BSC en begon uitstekend aan zijn avontuur in De Kuip. Daarna ging het echter steeds minder met de linkspoot, die zelf de reden van zijn moeizame periode aanstipt.

"In het begin van het seizoen speelde ik alles en ging het goed", vertelde Dilrosun bij Kick 't Met van Ziggo Sport. "Daarna raakte Sebastian Szymański geblesseerd en moest ik op tien. Toen ging het helemaal mis. Maar ik moest het team helpen en kan ook op tien spelen. Ik had goede wedstrijden op rechts gespeeld en had verwacht daar te spelen. Het heeft er allemaal wel voor gezorgd dat ik minder ging spelen richting het einde van het seizoen."

In de studio van Ziggo Sport was oud-Feyenoorder Royston Drenthe ook te gast. Hij opperde dat Dilrosun vaak als joker door het elftal wordt gegooid omdat hij op meerdere plekken kan spelen. Dat heeft volgens Dilrosun zelf ook te maken met zijn eigen voorkeur. "Soms sta ik liever op rechts, soms liever op links op op tien. Dat verschilt per wedstrijd. Het is moeilijk. Als ik moet kiezen voel ik me lekkerder op rechts, dan heb ik meer kansen om te scoren."

Ook de veeleisende manier van spelen bij Feyenoord werd besproken. Dilrosun, die het de laatste maanden vooral moest doen met invalbeurten, probeert daar hard aan mee te werken. "Ik heb veel gesprekken met Arne Slot gehad. Dat hij wil dat ik betrouwbaarder word in het verdedigende aspect. De manier van spelen is soms zwaar voor buitenspelers. Dan laat ik soms de back gaan om een actie te maken. Dat kan niet meer, het is een van mijn taken."