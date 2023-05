'Feyenoorder Geertruida in belangstelling FC Barcelona'

FC Barcelona is in de zoektocht naar een nieuwe rechstback uitgekomen in Rotterdam-Zuid. Volgens de als zeer betrouwbaar bekendstaande Spaanse journalist Gerard Romero ziet de topclub in Lutsharel Geertruida (22) een optie om het elftal van trainer Xavi Hernández op die positie te gaan versterken.

Helemaal onlogisch zijn de berichten niet. Barcelona treedt dit seizoen aan met spelers als Ronald Araújo, Jules Koundé of Sergi Roberto aan de rechterkant van de defensie. Die eerste twee zijn van nature centrale verdedigers, terwijl Roberto liever vanaf het middenveld opereert.

Geertruida is bovendien bezig aan een ijzersterk seizoen in het shirt van Feyenoord. Hij speelde dit seizoen mee in 28 van de 32 competitiewedstrijden en is een belangrijke pion in het elftal van Arne Slot, die afgelopen weekend beslag legde op de zestiende landstitel in de geschiedenis van de club.

Bovendien is Geertruida multifunctioneel; naast de rechtsbackpositie kan hij ook centraal in de defensie of verdedigend op het middenveld uit de voeten. De bij Sparta én Feyenoord opgeleide verdediger maakt sinds 2018 deel uit van de selectie van Feyenoord, nadat hij een jaar eerder al op 17-jarige leeftijd in een bekerduel met AVV Swift zijn eerste minuten in de hoofdmacht had mogen maken. In het EK-kwalificatieduel met Frankrijk (4-0 verlies) maakte hij in maart van dit jaar bovendien zijn debuut in het Nederlands elftal.