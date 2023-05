Fortuna is nagenoeg veilig en dwingt Vitesse om angstvallig naar beneden te kijken

Fortuna Sittard is zo goed als zeker van nog een seizoen in de Eredivisie. In Limburg werd Vitesse zondag met 2-0 verslagen, waardoor de ploeg van Julio Vélazquez met nog drie wedstrijden te spelen zeven punten voorsprong heeft op de zestiende plaats van Excelsior. Vitesse moet door de nederlaag nog altijd angstvallig naar beneden kijken.

Voor de nummer twaalf en dertien van de Eredivisie stond er in Sittard het nodige op het spel. Met een overwinning waren beide ploegen dichtbij directe handhaving, terwijl een verlies tegen de directe concurrent het nodige billenknijpen zou betekenen. Het belang van het duel was terug te zien in de wedstrijd, die in de eerste helft niet wilde ontbranden. Vitesse was een stuk sterker dan de thuisploeg en kwam met mooie combinaties of lange ballen de nodige keren in de buurt van het Limburgse strafschopgebied, maar een gebrekkige eindpass zorgde voor weinig doelpogingen. Eenmaal werd het doel van Ivor Pandur onder vuur genomen, maar de poging van Maximilian Wittek spatte uiteen op de lat.

De Duitse back had in verdedigend opzicht lange tijd weinig te doen. Fortuna was slordig en kwam maar zelden van eigen helft af. Julio Velázquez was zoals altijd druk bezig aan de zijlijn, maar had daar ditmaal alle reden toe. Naarmate de eerste helft vorderde werden de counters van de thuisploeg zorgvuldiger, maar er zat altijd wel een Vitesse-been tussen om een doelpoging te voorkomen. Tweemaal kwam de ploeg wel tot schieten, maar de pogingen van Kristijan Bistrovic en Umaro Embalo in de korte hoek werden vakkundig gered door Kjell Scherpen. Zo spraken de aanvallende statistieken na de eerste helft in het voordeel van Fortuna, terwijl Vitesse het beste van het spel had gehad.

Na rust kregen beide ploegen al snel een grote kans, waarna Paul Gladon vervolgens de score opende. Hij positioneerde zich goed in het Arnhemse strafschopgebied en kopte een afgemeten voorzet van Ivo Pinto sterk binnen. Daarop moest Vitesse op zoek naar een antwoord. De ploeg van Phillip Cocu toonde echter geen verbetering ten opzichte van de eerste helft, waardoor de grotere aanvallende intenties enkel meer ruimte voor de Limburgse vleugelspelers tot gevolg hadden. Bijna leidde dit tot een snelle tweede treffer voor Fortuna, maar Ryan Flamingo zag tot zijn eigen geluk dat hij een voorzet net langs de goede kant van zijn eigen paal schoof. Even later was mede-centrumverdediger Nicolas Isimat-Mirin betrokken bij een opstootje met Tijjani Noslin, waarbij hij de buitenspeler bij de keel vastgreep

De Fransman mocht blijven staan; het was Fortuna dat met tien man bijna een treffer tegen kreeg. Terwijl de vervanger van de geblesseerde Ximo Navarro nog niet op het veld stond, werd een vrije trap van Vitesse door Bartosz Bialek sterk ingekopt. Met een snelle reflex voorkwam Ivor Pandur echter de gelijkmaker. De ploeg van Cocu was de dominantie over de wedstrijd echter al steeds meer aan het verliezen. Het spel werd slordiger en er was niemand die de bal opeiste om het spel voor de bezoekers te maken. Fortuna was nog steeds niet overtuigend, maar de 2-0 was een stuk minder verrassend dan de openingstreffer. Na een goede individuele actie schoot Embalo de bal in de korte hoek, waar Scherpen te laat bij de grond was om het onheil te voorkomen.

Daarmee leek de hoop van Vitesse vervlogen. Ryan Flamingo kreeg nog een kans met het hoofd, maar ook een eretreffer zat er in de slotfase niet meer in. Door een op het oog zware blessure voor invaller Thomas Buitink, die met een brancard van het veld moest, zat er in de laatste minuten ook weinig tempo meer in de wedstrijd. Met deze nederlaag zal het voor Vitesse zo de laatste weken spannend worden, terwijl Fortuna heel dichtbij directe handhaving is.

Man of the match: Paul Gladon