Frenkie de Jong ondanks nederlaag dolblij met primeur in het shirt van FC Barcelona

Frenkie de Jong heeft dinsdagavond in de wedstrijd tegen Real Valladolid de aanvoerdersband gedragen namens FC Barcelona. Het was de eerste keer dat de middenvelder als captain fungeerde bij de Catalanen. Ondanks de nederlaag bij Real Valladolid was er bij De Jong dus reden voor wat blijdschap.

De Jong kreeg de aanvoerdersband in de tweede helft om de arm geschoven. Sergio Busquets zat namelijk de volledige wedstrijd op de bank, terwijl Marc-André ter Stegen en Sergi Roberto werden gewisseld. "Dat ik de aanvoerdersband mocht dragen? Dat is een grote eer voor mij. Het is altijd een droom van me geweest om te spelen voor FC Barcelona. Dat maakt het een grote eer dat ik voor de eerste keer aanvoerder van het team mocht zijn", aldus De Jong in gesprek met de clubkanalen van FC Barcelona.

Als landskampioen kende Barcelona echter een dramatische avond in het Estadio Nuevo José Zorrilla. Daar werd met 3-1 verloren van degradatiekandidaat Valladolid, dat belangrijke punten pakte in de onderste regionen. "Als Barcelona zijnde, moet je altijd winnen", was de duidelijke mening van De Jong. "Zeker als je tegen Valladolid speelt, met alle respect. Maar we zullen nu naar onszelf moeten kijken. Valladolid heeft het ook uitstekend gedaan en dus moeten wij hen feliciteren."

De inbreng van de 26-jarige middenvelder bleef overigens niet alleen beperkt tot het dragen van de aanvoerdersband. Bij de 3-1 van ploeggenoot Robert Lewandowski was de international van Oranje verantwoordelijk voor een prachtige assist. De Jong stuurde zijn Poolse ploeggenoot met een ragfijne pass alleen naar de goalie van de thuisploeg. Genoeg voor een resultaat bleek dat dus niet. Barcelona sluit het seizoen in LaLiga nog af met wedstrijden tegen Mallorca (thuis) en Celta de Vigo (uit).