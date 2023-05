Frenkie de Jong staat om opmerkelijke reden op voorpagina Mundo Deportivo

FC Barcelona wil opnieuw om de tafel gaan met Frenkie de Jong om te spreken over een salarisvermindering, zo schrijft Mundo Deportivo. Dat is opvallend, want in januari verzekerde voorzitter Joan Laporta nog dat 'lopende contracten gerespecteerd zullen worden' en dat de club daar 'niets mee zal doen'.

Barcelona stevent voor komend seizoen af op een tekort van 200 miljoen euro. De club oriënteert zich op mogelijkheden om de financiële zorgen tegen te gaan. Zo wordt clubkanaal Barça TV waarschijnlijk opgeheven. Ook wordt nagedacht over de verkoop van spelers en over salarisverlagingen.

Barcelona wil bijvoorbeeld om de tafel met De Jong en met Marc-André ter Stegen, die in ruil voor een lager inkomen een langer contract zouden krijgen. Op dit moment liggen de middenvelder en de doelman vast tot respectievelijk medio 2026 en 2025. Ze zouden dan voor enkele jaren kunnen bijtekenen.

Op die manier zou hun jaarloon minder worden, maar aan het eind van de rit zouden ze meer geld binnenhalen dan nu het geval is. In de coronacrisis deden De Jong en Ter Stegen al een salarisoffer. Het valt nog te bezien hoe ze denken over het nieuwste voorstel, dat sowieso nog niet concreet is. Dat wordt het pas als LaLiga oordeelt dat het noodzakelijk is om te voldoen aan de Financial Fair Play-voorwaarden.