Gemeente Rotterdam legt Coolsingel droog: alcoholverbod bij huldiging Feyenoord

Als Feyenoord komende zondag kampioen van Nederland wordt, dan zal de club maandag gehuldigd worden op de Coolsingel. Om te voorkomen dat het verwachte feest uit de hand loopt, heeft de gemeente Rotterdam besloten dat alcohol uit den boze is gedurende de hele dag.

Een woordvoerder van de gemeente laat tegenover Nu.nl weten dat het besluit is genomen om "de openbare orde en veiligheid te garanderen." Overigens continueert de gemeente daarmee slechts het eigen beleid: buiten de terrassen is sowieso al een alcoholverbod van kracht in het stadscentrum.

Artikel gaat verder onder video

De geplande huldiging begint om 12.00 uur. Supporters kunnen echter al vanaf 9.00 uur op de Coolsingel terecht. Voordat hen toegang wordt verleend zal de gemeente controleren of zij alcoholische dranken bij zich dragen. Die zullen in beslag worden genomen bij ontdekking, al bezweert de woordvoerder dat de overtreders niet beboet zullen worden.