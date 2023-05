Getafe dient klacht in en wil reglementaire 0-3 zege op Real Madrid

Getafe heeft een klacht ingediend tegen Real Madrid bij het competitiebestuur van LaLiga. De klacht gaat over de laatste wissel die Carlo Ancelotti doorvoerde in de onderlinge wedstrijd van zaterdag. Getafe verloor die wedstrijd met 1-0, maar zou een reglementaire 0-3 zege toegekend kunnen krijgen als de aanklacht gegrond wordt geacht.

Ancelotti was van plan om Marco Asensio te vervangen door Álvaro Odriozola. Het bleek echter dat Eduardo Camavinga een blessure had opgelopen, waardoor Camavinga de speler werd die naar de kant werd gehaald. Odriozola was (nog steeds) de vervanger. Volgens Getafe had Asensio het veld al verlaten, alvorens terug te keren. Daarmee zou sprake zijn van een wisselfout.

Real Madrid heeft drie dagen de tijd om met een verklaring te komen. De reglementen schrijven voor dat een 0-3 nederlaag tot de opties behoort, al lijkt de kans klein dat het zover gaat komen. Vanuit het perspectief van Getafe is de poging wel begrijpelijk: de club staat nu achttiende, wat aan het eind van de rit degradatie betekent, en zou met drie extra punten stijgen naar de vijftiende plek.

Gevolgen voor Real

Voor Real Madrid zou het inleveren van drie punten ook meteen betekenen dat de tweede plek wordt afgestaan aan Atlético Madrid. Op dit moment heeft Real een voorsprong van twee punten op de stadsgenoot. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in LaLiga.