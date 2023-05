Go Ahead Eagles neemt maatregelen voor angst uitvak vol met Feyenoord-fans

Go Ahead Eagles heeft de eigen achterban nogmaals opgeroepen dat het verboden is om kaarten voor het uitvak voor de kampioenswedstrijd van Feyenoord te verkopen. In totaal reizen er zondagmiddag 1.015 supporters mee richting De Kuip, maar een gedeelte heeft de tickets aangeboden op Marktplaats. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Kowet.

In een statement komt Go Ahead Eagles donderdagmiddag daarmee naar buiten. ‘Zoals voor alle uitwedstrijden geldt, is het niet toegestaan om persoonsgebonden tickets door te verkopen. Helaas heeft Go Ahead Eagles geconstateerd dat er een aantal supporters is geweest die hun omwisselbiljet / wedstrijdkaart voor Feyenoord-uit hebben aangeboden op Marktplaats (en soortgelijke websites waar kopers en verkopers bij elkaar worden gebracht). Go Ahead Eagles wil benadrukken dat het doorverkopen van wedstrijdkaarten voor Feyenoord-uit VERBODEN is en zal hier dan ook streng tegen optreden’, staat te lezen.

De club wil daarmee voorkomen dat er supporters van Feyenoord in het uitvak komen te zitten. Daarvoor is een aantal maatregelen in het leven geroepen: alle toeschouwers moeten hun ID-kaart laten zien voorafgaand dat ze toekomst krijgen in De Kuip. Wedstrijdtickets die aangeboden worden op internet, worden per direct geblokkeerd en verliezen hun geldigheid. Mogelijk worden de potentiële doorverkopers ook gestraft met een landelijk stadionverbod van 18 maanden, met een (mogelijke) boete van € 450,-.

‘Door het nemen van deze maatregelen wil Go Ahead Eagles het uitvak van De Kuip uitsluitend toegankelijk maken voor Eagles-supporters die via de reguliere weg en op rechtmatige wijze een omwisselbiljet / wedstrijdkaart hebben aangeschaft. Voor hen geldt uiteraard: veel plezier en geniet van de wedstrijd aanstaande zondag!’, schrijft Go Ahead Eagles op de clubsite.