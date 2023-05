'Gravenberch prominent op lijstje nieuwe sportief directeur Liverpool'

Liverpool gaat aanstaande vrijdag de Duitser Jörg Schmadtke presenteren als nieuwe sportief directeur. Hij wordt op Anfield de opvolger van Julian Ward, die eerder lange tijd werd gelinkt aan Ajax. In zijn kielzog zou Schmadtke een aantal Bundesliga-spelers mee naar Liverpool willen nemen, waaronder Ryan Gravenberch.

Dat schrijft Sport Bild. Schmadtke was in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw actief als keeper bij clubs als Fortuna Düsseldorf en SC Freiburg. Na zijn spelersloopbaan werd hij in 2001 sportief directeur bij Alemannia Aachen, een rol die hij daarna ook vervulde bij Hannover 96, 1. FC Köln en meest recentelijk VfL Wolfsburg.

Volgens de Duitse krant zal Schmadtke zijn uitgebreide kennis van de Bundesliga benutten om een aantal versterkingen naar Liverpool te gaan halen. Gravenberch zou één van hen zijn, maar zeker niet de enige. Ook de Kroaat Josko Gvardiol (RB Leipzig), de Duitser Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) en de Japanner Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) zouden op zijn scoutingslijstjes voorkomen.

Gravenberch is bezig aan een teleurstellend eerste seizoen bij Bayern München. De club telde afgelopen zomer zo'n 18 miljoen euro neer om de middenvelder over te nemen van Ajax, maar tot op heden is hij er niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen bij Der Rekordmeister. Zowel de ontslagen Julian Nagelsmann als zijn opvolger Thomas Tuchel gebruiken de 21-jarige middenvelder vooral als invaller.