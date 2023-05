Guardiola geniet van recordbreker Haaland: spits komt zelf met typerende reactie

Pep Guardiola heeft met volle teugen genoten van het spel van Erling Haaland tegen West Ham United. De spits van Manchester City brak voor eigen publiek een doelpuntenrecord en werd na de wedstrijd geprezen door zijn manager. De doelpuntenmachine kwam zelf ook met een typerende reactie.

Haaland maakte woensdagavond zijn 35e competitiedoelpunt van het seizoen. Daarmee verbrak hij het record van Andy Cole (1993/94 namens Newcastle United) en Alan Shearer (1994/95 namens Blackburn Rovers). Die spitsen wisten allebei 34 doelpunten in een voetbaljaar te maken. Haaland heeft echter nog de kans om zijn record aan te scherpen. City speelt in de Premier League nog vijf wedstrijden. Zaterdag wacht een ontmoeting met Leeds United.

"Dit is een speciale spits en we zijn erg blij voor hem", reageerde manager Guardiola na de wedstrijd op de persconferentie. "Het is een genot om met hem te werken. Natuurlijk zijn records er om gebroken te worden, dat geldt ook voor dit nieuwe record. Ik weet nog dat mensen aan het begin van dit seizoen zeiden dat hij het niet ging redden in de Premier League. Maar wij wisten dat we doelpunten haalden toen we Erling als spits kochten."

Haaland kreeg na afloop een erehaag van zijn ploeggenoten. "Dat was nog behoorlijk pijnlijk, ik kreeg wat tikken op mijn rug en achterhoofd", als de lachende goaltjesdief tegenover Sky Sports. "Maar ik zit met mijn hoofd nu niet bij nog meer records. Dat zou ik namelijk helemaal gek worden. Ik ga nu gewoon naar huis om wat te eten en te slapen. Maar eerst ga ik nog wat videospelletjes spelen. Daarna gaan we denken aan Leeds."