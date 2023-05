Haller schiet Dortmund over Bayern München heen en kan titel al ruiken

Borussia Dortmund heeft door twee goals van Sébastien Haller en een doelpunt van Julian Brandt gewonnen van degradatiekandidaat FC Augsburg en neemt de koppositie over van Bayern München. Donyell Malen had ook een rol in de overwinning, want de Nederlander gaf de assist bij de bevrijdende treffer van Dortmund.

Bayern München verloor op zaterdagavond met 3-1 van RB Leipzig en dus kon Dortmund bij een overwinning de koppositie overnemen. Een uniek moment voor de club van Malen en oud-Ajacied Haller, want in de laatste tien jaar werd de ploeg van Matthijs de Ligt, Daley Blind, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch altijd kampioen. De spanning stond er vooraf in ieder geval goed op.

Artikel gaat verder onder video

Dat was ook wel te zien tijdens de wedstrijd, want in de eerste helft kwam de uitploeg niet tot scoren tegen degradatiekandidaat FC Augsburg. In de 38ste minuut kreeg Dortmund een extra steuntje in de rug, want Felix Uduokhai kreeg rood voor het neerhalen van de doorgebroken Malen. Hierdoor speelde de ploeg van trainer Edin Terzic meer dan een helft tegen tien man, maar het bleef stroef.

Dortmund kreeg wel kansen, maar ook Augsburg bleef voor een lange tijd in de wedstrijd. In de 54ste minuut schoot Emre Can nog op de lat, maar vijf minuten later scoorde Haller op aangeven van Malen de bevrijdende 0-1. Hier bleef het niet bij voor de Ivoriaans international, want tegen het einde van de wedstrijd schoot hij nog een bal binnen uit een rebound. Invaller Marco Reus stuitte op aangeven van Malen nog op keeper Tomas Koubek, maar het tweede schot ging er wel in. Brandt besliste de wedstrijd in extra tijd met nog een doelpunt en zette de ploeg op 0-3 voorsprong.

Door deze 0-3 overwinning neemt Dortmund met nog één wedstrijd te gaan de eerste positie van Bayern München over. Het lange wachten voor de club uit het westen van Duitsland kan volgende week tegen Mainz voorbij zijn. Bij een overwinning in eigen huis tegen de nummer negen van de Bundesliga wordt Dortmund kampioen.