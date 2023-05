Hartman heeft op dag van feestvreugde toch een moment van teleurstelling: 'Beetje jammer'

Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman is dit seizoen misschien wel de grootste verrassing van de kampioenselectie en zette zondagavond de kroon op het werk met de landstitel. Daags na het kampioenschap vierde hij feest, maar kreeg hij ook minder nieuws te verwerken. Bondscoach Ronald Koeman had geen plekje voor hem in de voorselectie. Hartman geeft tijdens Rondo toe dat hij daarvan baalt.

“Dit is eigenlijk geen tijd voor teleurstellingen”, reageert presentator Wytse van der Goot als het onderwerp op tafel komt. Hartman, die na de huldiging van vandaag toch tijd had om met het programma te bellen, deelt zijn bevindingen. “Het is geen teleurstelling, maar ik moet wel zeggen dat ik stiekem gehoopt had op een plekje bij de voorselectie”, begint de 21-jarige verdediger.

Vorige interlandperiode had de Feyenoorder wél een plekje in die voorselectie van Koeman. “Daarom had ik stiekem wel verwacht dat ik er bij zou zitten. Maar goed, vandaag is een dag van vreugde, en hoe erg is het nou dat ik er niet bij zit?”, gaat Hartman, die wel geselecteerd is voor Jong Oranje, verder. “Ik ga met hun voor het eerst een EK spelen, dus dat is ook heel mooi. Maar toch wel een beetje jammer dat ik niet bij het grote Oranje zit”, geeft hij toe.

Droomseizoen

Zoals gezegd is Hartman één van de revelaties van het succesjaar van kampioen Feyenoord. De linksback was in de zomerse transferperiode hard op weg naar buurman Excelsior voor een uitleenbeurt, maar dat ging op het laatste moment niet door. Hartman speelde vervolgens 31 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht en kende daarin zijn grote doorbraak in het Nederlandse voetbal.