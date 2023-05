Hartman heeft tranen in de ogen bij Hans Kraay: 'Dit gevoel is onbeschrijfelijk'

Feyenoord wist zich zondagavond te kronen tot landskampioen. Quilindschy Hartman was de eerste Feyenoorder die voor de camera's van ESPN verscheen en was zichtbaar emotioneel. De vleugelverdediger kijkt vol trots naar het Feyenoord, waarvoor hij al sinds de jeugd speelt



"Ik ben echt heel, heel blij. De hele dag ben ik al emotioneel", begon Hartman in gesprek met verslaggever Hans Kraay jr. Ik kon alleen maar denken aan alle dingen die we hiervoor hebben gedaan. Dit is het allermooiste wat er is. Vroeger met mijn moeder op de tribune maakte ik het kampioenschap in 2017 mee. Dit gevoel is echt onbeschrijfelijk", aldus Hartman, die de tranen in zijn ogen had staan.

De linksback was bij aanvang van dit seizoen niet de eerste keuze op de linksbackpositie. Het jeugdproduct van de Rotterdamse club werd nog bijna verhuurd aan stadsgenoot Excelsior, maar daar stak trainer Arne Slot een stokje voor: "Je moet er altijd in blijven geloven. De jongens die nu op Varkenoord lopen en denken 'ik krijg geen kans'. Blijf doorgaan, je kans komt", besluit Hartman.