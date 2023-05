Hartverwarmende acties op touw gezet voor Feyenoord-fan Hannie

Er zijn prachtige initiatieven gestart in Rotterdam-Zuid. Vanuit Feyenoord-fan Marc van den Bor is een initiatief gekomen om zijn mede-supporter Hannie een steuntje in de rug te geven. De vrouw stond maandag tijdens de huldiging ESPN te woord en brak daarin, omdat ze daar eigenlijk met haar overleden zoon had willen staan.

Die overleed echter in december, waardoor de vrouw alleen met een foto van haar overleden zoon op de Coolsingel stond. De beelden waarin de vrouw tot in tranen geroerd was toen er door de verslaggever naar werd gevraagd, gingen massaal door Nederland. Iedereen leefde mee met de Feyenoord-supporter, die mogelijk een steuntje in de rug krijgt van een deel van Het Legioen.

Van den Bor komt namelijk met de oproep om iets te doen voor de vrouw. ‘Door merg en been ging dit verhaal bij velen en daarom wil ik (onderdeel van de Feyenoord-aanhang) Hannie iets cadeau doen’, schrijft hij op de crowdfundingsactie. Het idee is om haar een uitje te gunnen met haar naasten. Er is inmiddels al bijna vierduizend (!) euro opgehaald.

Het was niet het enige initiatief dat werd opgezet, ook is er een initiatief om de vrouw een kaartje te sturen. Dat kwam vanuit NPO Radio 2-dj's Jan-Willem en Jeroen, die de vrouw op die manier wilden ondersteunen. Iedereen kan een kaartje op de bus doen richting de radio-zender, waarna zij zorgen dat de steunbetuigingen bij de desbetreffende vrouw terechtkomt. Hartverwarmende acties!

Veel mensen waren gisteren tijdens de huldiging van Feyenoord ontroerd door supporter Hannie, die de huldiging met een foto van haar overleden zoon bijwoonde. @jwstartop heeft een kaartenactie opgestart❤️https://t.co/alKoCa4oqo — NPO Radio 2 (@NPORadio2) May 16, 2023