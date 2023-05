Hazard onzeker over toekomst: 'Met beide clubs nog niet gesproken'

De toekomst van Thorgan Hazard is nog allerminst zeker. De aanvaller wordt door Borussia Dortmund verhuurd aan PSV, maar de Belg weet nog niet waar hij volgend seizoen gaat spelen. Bij de Eindhovenaren heeft de broer van Eden Hazard niet alles gespeeld door fysieke ongemakken, maar dat zorgt niet voor spijt.

In de winterstop kwam Hazard op huurbasis over van Dortmund om voor PSV te spelen. “Ik ben hier naar toe gekomen om meer speelminuten te krijgen”, zegt de Belgisch international bij De Telegraaf. “Ik heb een beetje pech gehad. In mijn eerste wedstrijd heb ik gescoord (tegen Feyenoord, red). Daarna heb ik een blessure van een maand gehad. Toen ik hersteld was, speelde het team goed en het was niet makkelijk om erin te komen. Op het moment dat de coach een beroep op me heeft gedaan, zoals in de bekerfinale, heb ik mijn uiterste best gedaan. Het hoort er allemaal bij, ook de blessures.”

Normaal gesproken keert Hazard na dit seizoen weer terug bij Dortmund, maar dat is nog niet helemaal zeker. “Ik heb nog niet over mijn toekomst gesproken. Met beide clubs niet. Het was vanaf het begin de bedoeling dat het voor zes maanden zou zijn en dat ik dan terug zou gaan naar Dortmund. Ik focus me nu op de laatste twee wedstrijden van het seizoen en daarna ga ik praten. Dan zal ik een beslissing nemen.”

Dortmund draait een goed seizoen en staat met twee wedstrijden te spelen nog één punt achter op Bayern München. Oud-PSV’er Donyell Malen speelt in Duitsland bij de huidige nummer twee en valt op met negen doelpunten en vijf assists in zijn laatste acht duels in de Bundesliga. “Hij is in topvorm”, laat Hazard weten. “We wisten allemaal, toen hij kwam, dat hij een fantastische speler is. Maar hij heeft tijd nodig gehad om zich aan te passen.”