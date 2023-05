Heerlijke boost voor Guardiola richting twee grote finales met Manchester City

Josep Guardiola is dinsdagavond uitgeroepen tot Manager of the Season in Engeland. De oefenmeester van Manchester City loodste zijn ploeg onlangs naar een nieuwe landstitel. Bovendien speelt Manchester City komende zaterdag de finale van de FA Cup en gaat het een week later een poging wagen om de eindzege van de Champions League in de wacht te slepen.

Er staat de laatste jaren in Engeland geen enkele maat op Manchester City. De club kroonde zich in 2021 én 2022 tot kampioen van het eiland en sleepte onlangs de derde landstitel op rij in de wacht. Het zag er overigens een lange tijd naar uit dat niet Manchester City, maar Arsenal kampioen ging worden. Het elftal van trainer Mikel Arteta ging lang aan kop in de Premier League en had een riante voorsprong opgebouwd ten opzichte van Manchester City, maar het stortte op een cruciaal moment in elkaar. Tijdens de onderlinge ontmoeting in het Etihad Stadium bewees Manchester City vervolgens dat het verdiend het kampioenschap zou binnenhalen. Arsenal werd aan alle kanten overlopen en uiteindelijk op een 4-1 nederlaag getrakteerd.

Het was voor Guardiola alweer zijn vijfde landstitel met Manchester City sinds zijn komst in 2016. De belangrijkste reden waarom Manchester City de Spanjaard naar Engeland haalde was echter om de Champions League te winnen. The Citizens haalden in 2021 de finale van het miljardenbal, maar gingen ten onder tegen Chelsea (1-0). Op zaterdag 10 juni krijgen Manchester City en Guardiola een nieuwe kans. Na de indrukwekkende overwinning op Real Madrid in de halve finale (4-0 in Manchester na het 1-1 gelijkspel in Madrid) hoopt Manchester City zich ten koste van Internazionale te verzekeren van de eerste eindzege van de cup met de grote oren in de clubhistorie. Het zou voor Guardiola de ultieme bekroning op zijn werk in Engeland zijn, al is hij mogelijk nog lang niet uitgewerkt. De Spanjaard heeft nog een contract tot medio 2025.