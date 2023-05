Heitinga bekijkt beelden gemiste kans Brobbey en trekt duidelijke conclusie

John Heitinga vindt dat Ajax zichzelf tekort heeft gedaan tegen AZ. Het lukte de Amsterdammers zaterdagavond niet om tot scoren te komen, terwijl er wel meerdere mogelijkheden waren om Mathew Ryan te verschalken. De grootste kans was voor Brian Brobbey.

De 21-jarige spits had Ajax vlak voor rust op voorsprong kunnen zetten na voorbereidend werk van Davy Klaassen. In plaats van de bal in de verre hoek te schieten, koos hij voor de korte hoek. Daar lag Ryan, die Brobbey van scoren afhield. De aanvaller had volgens Heitinga beter met de kans moeten omspringen.

"We kregen onze kansen, maar die moeten we dan wel benutten. Dat heeft ook te maken met een stukje focus en precisie", aldus Heitinga, die terwijl hij ESPN te woord staat beelden van de gemiste kans van Brobbey te zien krijgt. "Als je dit ziet… deze bal moet er gewoon in."

Aan de inzet van de spelers ligt het volgens Heitinga niet. "De jongens gaan er vol voor, proberen het maximale en de wil is er om voor elkaar te vechten. Bij vlagen lieten we ook goed voetbal zien. Met name in de eerste helft zaten er een paar goede combinaties tussen. Het is dan wel lekker en er komt meer vertrouwen als we de eerste goal maken. Aan het begin kregen we een paar goede kansen, waarvan er een paar bijna niet te missen waren. Die moeten er wel in."

Reactie Brobbey

Brobbey zelf gaf na afloop aan dat hij inderdaad de verkeerde keuze maakte toen hij oog in oog met Ryan kwam. "Ik denk dat ik 'm hoog en hard in de andere hoek had moeten schieten. De keeper dacht al dat ik zou schieten waar ik schoot", zei hij.