Heitinga houdt vertrouwen in 'bekerschlemielen' en heeft basisplaats voor Kudus

John Heitinga heeft in de topper tegen AZ een aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn opstelling. Steven Berghuis hield wat klachten over aan het duel met de Eindhovenaren en zit zodoende niet bij de Ajax-selectie. Daardoor keert onder meer Mohammed Kudus terug in de basis en gaat hij vermoedelijk spelen als linkervleugelaanvaller.

Bekerschlemiel Brian Brobbey heeft net als tegen PSV een plekje in de basisopstelling. Dusan Tadic zal dus, ondanks dat die combinatie tegen de Eindhovenaren niet vlekkeloos verliep, nogmaals op de nummer tien positie fungeren. Ook Devyne Rensch, die ook een ongelukkige rol vervulde in de bekerfinale, mag bij de eerste elf beginnen van Heitinga. Dat gaat ten koste van de Mexicaan Jorge Sanchez. Ook Kenneth Taylor keert terug in de basiself na een schorsing. Florian Grillitsch verhuist daardoor weer naar de bank.

Artikel gaat verder onder video

AZ kan nog altijd geen beroep doen op sleutelspelers Jesper Karlsson en Dani de Wit. Het tweetal is op de goede weg terug na blessures, maar zijn niet fit genoeg om mee te doen in de topper tegen Ajax. Het goede nieuws voor de Alkmaarders is dat clubtopscorer Vangelis Pavlidis terugkeert in de basis. Twee weken geleden vervulde Mayckel Lahdo de spitspositie in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Volledige opstelling Ajax: Geronimo Rulli; Devyne Rensch, Jurriën Timber, Edson Álvarez, Jorrel Hato; Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Dusan Tadic; Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Steven Bergwijn.

Volledige opstelling AZ: Matthew Ryan; Yuki Sugawara, Pantelis Hatzidiakos, Sam Beukema, Milos Kerkez; Tijjani Reijnders, Sven Mijnans, Jordy Clasie, Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis, Myron van Brederode.