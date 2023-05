Henk Fraser tekent contract en keert definitief terug in de Eredivisie

RKC Waalwijk maakte onlangs bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Joseph Oosting. De huidige nummer negen van de Eredivisie moest vervolgens op zoek naar een vervanger van de succestrainer, maar heeft daar niet heel veel tijd nodig gehad. Journalist Mounir Boualin van FCUpdate weet namelijk te melden dat de Waalwijkers rond zijn met Henk Fraser.

Fraser begon dit seizoen nog als hoofdtrainer bij FC Utrecht, waarmee zijn droom werkelijkheid werd. De oud-trainer van onder meer ADO Den Haag en Vitesse was in het verleden als voetballer actief in de Domstad en hoopte daar graag nog een keer als trainer aan de slag te gaan. Het huwelijk tussen FC Utrecht en Fraser werd echter geen succes. De resultaten voldeden niet aan de verwachtingen. Het dieptepunt volgde in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Fraser greep tijdens een training aanvaller Amin Younes bij zijn keel, waarop FC Utrecht besloot hem per direct op straat te zetten.

Vanaf volgend seizoen is de voormalig voetballer van ook Feyenoord dus weer in de Eredivisie te zien. Fraser zette afgelopen dinsdag zijn handtekening onder een contract bij RKC Waalwijk. De komst van Fraser wordt volgens Boualin nog stilgehouden tot het einde van de competitie. RKC is bezig aan een uitstekend seizoen, staat momenteel achtste en is nog vol in de race voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Fraser wordt om die reden pas na afloop van dit seizoen gepresenteerd als nieuwe trainer van RKC én opvolger van Oosting, die vanaf volgend seizoen voor de groep staat bij FC Twente.

Eerste aanwinst is al binnen

Fraser kan zijn borst natmaken, want de prestaties van RKC in het huidige seizoen blijven natuurlijk niet onopgemerkt. Zo verkassen Pelle Clement en Saïd Bakkari na dit seizoen naar Sparta Rotterdam, waar Fraser ook trainer is geweest. Mats Seuntjes arriveerde begin dit kalenderjaar in Waalwijk, maar tekende voor slechts een half jaartje en verruilt RKC over een paar maanden voor FC Utrecht. Daarnaast lijkt ook doelman Etienne Vaessen de club te gaan verlaten. De goalie heeft zich in de kijker gespeeld bij onder meer Feyenoord en PSV. RKC heeft met de komst van Jeroen Houwen al ingespeeld op een mogelijk vertrek van Vaessen. Hij komt over van Vitesse.