Huiveringwekkende beelden op Wembley: Tom Lockyer zakt in elkaar

Een beangstigend moment zaterdag na een klein kwartier spelen in de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League tussen Coventry City en Luton Town. Tom Lockyer, verdediger en aanvoerder van Luton Town, moest zich al in de twaalfde minuut laten vervangen, nadat hij plotseling op het veld in elkaar zakte en niet meer zelfstandig op de been kwam.

Coventry City en Luton Town strijden zaterdag in een onderlinge wedstrijd op Wembley om een Premier League-ticket. Het duel tussen de Championship-clubs kreeg na een klein kwartier een zeer nare wending. Luton Town-verdediger Lockyer viel, zonder dat er een tegenstander in de buurt was, plotseling neer op het veld. De 28-jarige Welshman probeerde vervolgens zelfstandig weer op de been te komen, maar dat lukte niet.

Lockyer moest uiteindelijk met een brancard van het veld gedragen worden. Hij werd vervangen door Reece Burke. Engelse media melden dat Lockyer bij bewustzijn was toen hij van het veld werd gedragen, hetgeen duidt op goed nieuws, en dat hij inmiddels in de kleedkamer gezelschap heeft van zijn ouders.