'Ik zou Peter Bosz bij PSV wel een hele logische optie vinden'

Nu Ruud van Nistelrooij als een haas vertrokken is uit Eindhoven is het voor PSV eerst zaak om de tweede plaats veilig te stellen, daarna moet er een nieuwe trainer gevonden voor het volgende seizoen. In de FCUpdate Podcast gaat het over de situatie bij PSV, de beslissing van Van Nistelrooij maar ook over zijn opvolger. Host Stan Timmerman en redacteur Tijmen Gerritsen schuiven oud-trainer van Ajax, Vitesse en Heracles Almelo Peter Bosz naar voren als potentiële opvolger.

Vanaf het begin van de podcast gaat het over PSV, de situatie daar en Peter Bosz. Beluister de hele podcast hieronder.