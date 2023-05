Inter-icoon Zanetti spreekt duidelijke voorkeur uit voor tegenstander in Champions League-finale

Inter bereikte dinsdagavond voor het eerst in dertien jaar de finale van de Champions League. In de eindstrijd, die op 10 juni in Istanbul zal worden gespeeld, wacht de winnaar van het tweeluik tussen Manchester City en Real Madrid, dat vanavond zijn apotheose krijgt. Inter-icoon en huidig vice-president Javier Zanetti heeft een duidelijke voorkeur voor de tegenstander in de finale.

Met de Argentijn als basisspeler was Inter in 2010, aan de hand van dirigent Wesley Sneijder, in de finale te sterk voor het Bayern München van Louis van Gaal, Mark van Bommel en Arjen Robben. Twee goals van Diego Milito bezorgden de club in het Estadio Santiago Bernabéu de derde 'cup met de grote oren' in de clubhistorie.

Zanetti beëindigde in 2014, na negentien (!) seizoenen in het blauwzwart, zijn imposante loopbaan als speler. Na afloop van de gewonnen return tegen stadgenoot AC Milan stond Zanetti de pers te woord. "Deze groep verdient het om na 13 jaar weer een Champions League-finale te spelen", hield de Argentijn het journaille voor.

In de eindstrijd hoopt Zanetti vurig titelverdediger Real Madrid te ontlopen, zo gaf hij toe. "Ik hoop dat we niet tegen hun hoeven te spelen", vertelde hij aan SkySport Italia. "Het lijkt wel alsof deze competitie voor hen gemaakt is", vervolgde de vice-president. Zijn vrees lijkt terecht; geen club legde zo vaak beslag op de grootste prijs in het Europese clubvoetbal als De Koninklijke. Liefst veertien keer nam Real de Europa Cup I / Champions League mee naar Madrid.