Johan Derksen gaat los op PSV-directie: 'Twee wassen beelden'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Marcel Brands en Earnest Stewart. De algemeen directeur en de technisch directeur van PSV gaven woensdag tijdens een persconferentie toelichting bij het plotselinge vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij, maar maakten daarbij totaal geen indruk op de journalist.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside werd het vertrek van Van Nistelrooij uit Eindhoven uiteraard uitgebreid besproken. Derksen stoorde zich aan de houding van het tweetal directieleden tijdens het persmoment. "Dan zitten daar twee van die wassen beelden", fulmineerde de journalist. "Ik vond het ontluisterend hoe die twee aan tafel zaten", kwam hij daar later nog eens dunnetjes op terug.

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp had in de situatie van Van Nistelrooij een andere afweging gemaakt, zo vertelde hij. "Ik had het niet gedaan", begint hij. "Ik was blijven zitten. Ze spelen zondag een hele belangrijke wedstrijd tegen AZ voor de Champions League", vervolgt Gijp. "Ik was na die wedstrijd lekker met de directie gaan zitten van: 'Jongens, wat is er aan de hand?', besluit hij.

Derksen begrijpt wel waar het besluit van Van Nistelrooij vandaan komt. "Dit past helemaal bij zijn karakter", meent hij. "Van Nistelrooij is emotioneel. Hij heeft ooit een dugout verbouwd toen Dick Advocaat hem wisselde bij Oranje, en had later gedoe met Marco van Basten. En bij Manchester United moesten ze hem vasthouden in het spelershotel, hij wilde daar de manager te lijf gaan toen die hem passeerde."