Jorrel Hato spreekt tijdens persconferentie duidelijke voorkeur uit

Jorrel Hato speelde zaterdagavond tegen AZ voor het eerst op zijn favoriete positie in het eerste elftal van Ajax. De zeventienjarige verdediger begon de wedstrijd als linksback en verhuisde halverwege naar het centrum. Daar hoopt Hato in de toekomst vaker te spelen.

John Heitinga haalde in de rust Mohammed Kudus van het veld en bracht Owen Wijndal binnen de lijnen. Laatstgenoemde ging als linksback spelen en Edson Álvarez werd doorgeschoven naar het middenveld, waardoor er in het hart van de verdediging een plekje vrijkwam voor Hato.

Hoewel het de eerste keer was dat het toptalent in de Eredivisie op die positie speelde, ondervond hij geen aanpassingsproblemen. "Ik ben gewend om op beide posities te spelen, dus ik had daar niet zoveel moeite mee. Ik voelde niet meer verantwoordelijkheid of druk", sprak Hato op de persconferentie na afloop.

Hato is eigenlijk meer centrale verdediger dan linksback. "Ik voel me op die positie comfortabeler dan als linksback, dus er kwam geen spanning bij kijken", aldus de verdediger, die deze week officieel werd overgeheveld naar het eerste elftal. Wat er in de praktijk is veranderd? "Als je officieel speler bent van Ajax 1, dan zit je ook in de kleedkamer van Ajax 1. Ik zat altijd in de kleedkamer van Jong Ajax. Ja, het is wel een soort van beloning."