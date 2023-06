José Mourinho heeft geen boodschap aan 'favoriet' Sevilla: 'Dat doet er niet meer toe'

José Mourinho kan zich niet vinden in de woorden van collega-trainer José Luis Mendilibar. Volgens de Portugees vindt de coach van Sevilla zijn ploeg de grote favoriet voor de finale van de Europa League. Mendilibar diende zijn collega-trainer vervolgens ook weer van een antwoord.

Mourinho nam dinsdag uitgebreid de tijd om de pers te woord te staan over de finale. Sevilla is nog ongeslagen in de eindstrijd van de Europa League. "Ik vind dat de geschiedenis er niet meer toe doet, al denkt mijn collega José Luis Mendilibar daar anders over", vertelde Mourinho over de recordkampioen van het toernooi. "Ik heb veel respect voor hem. Hij denkt dat Sevilla de favoriet is omdat ze deze prijs al zes keer hebben gewonnen."

Mendilibar werd vervolgens geconfronteerd met de uitspraken van zijn collega, die nog nooit een Europese finale verloor. "Ik ben helemaal niet bezig met wie er favoriet is. Dat is leuk voor de bookmakers, maar uiteindelijk gaat dat niet bepalen wie er morgen wint of verliest. De geschiedenis liegt niet: Sevilla was de afgelopen twintig jaar de beste ploeg in dit toernooi. Maar uiteindelijk is de finale gewoon een voetbalwedstrijd", was de Spanjaard glashelder.

Roma won eerder dit toernooi onder meer van Feyenoord en kreeg veel kritiek op de manier van spelen. Daar heeft Mourinho geen boodschap aan. "Wij verdienen het om hier te staan, daar bestaat geen twijfel over. We wilden deze finale dolgraag spelen en de dag is nu gekomen. Sevilla heeft een geschiedenis in dit toernooi die wij niet hebben. Het is voor hen normaal om zo'n finale te spelen, voor ons is het fantastisch."