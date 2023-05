Kaars sluit seizoen Helmond Sport succesvol af met winst van bijzondere weddenschap

Martijn Kaars verscheen vrijdagavond ondanks de nederlaag van Helmond Sport tegen PEC Zwolle (2-3) toch met een glimlach voor de camera. De spits van de Brabanders maakte namelijk twee doelpunten en won daarmee een bijzondere weddenschap. Kaars mag binnenkort een wasmachine gaan uitzoeken.

Kaars sloot voor het seizoen een weddenschap dat hij veertien doelpunten moest maken. Voorafgaand aan het duel met PEC stond de spits op twaalf treffers en dus kwam hij precies op veertien. "Die is in ieder geval binnen, het is precies gelukt", vertelde Kaars na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Ik denk dat we nog wel kans hadden om er eentje extra te maken, zodat we die wedstrijd ook winnen. Maar als je puur en alleen kijkt naar de wasmachine, dan is dit lekker."

Nu gaat de ex-speler van FC Volendam rustig zoeken naar een nieuwe wasmachine. "Ik ga over twee weken op vakantie. Misschien ga ik daar even kijken op internet", aldus Kaars, die niet wilde vertellen met wie hij de veelbesproken weddenschap sloot. "Dat doet er niet toe, het is iemand binnen de club. Als je een weddenschap verliest, hoeft niet de hele wereld dat te weten. Het is een betrouwbaar persoon, anders ga ik die weddenschap ook niet aan."

Het ambitieuze Helmond Sport sloot het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie af met een zestiende plaats. Kaars hoopt dat hij en zijn ploeggenoten na de zomer hogere ogen kunnen gooien. "Qua spel zien we wel ontwikkeling. Nu moeten we zorgen dat we meer wedstrijden winnen in plaats van gelijkspelen of in de laatste minuut verliezen. Dan denk ik dat het komend seizoen een stijgende lijn kan worden en dan kan het voor ons leuk worden."