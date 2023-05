Kamphuis in de fout: geen megakans voor Fortuna Sittard op de 0-2 tegen PSV

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen PSV en Fortuna Sittard. De bezoekers leken halverwege de eerste helft op een 0-2 voorsprong te komen, maar Iñigo Córdoba raakte de bal met de hand.

Met name de aanloop naar het doelpunt was opvallend. PSV-doelman Walter Benítez ontving een terugspeelbal, die hij met een uitgestoken arm aannam. Dat is niet toegestaan en had moeten leiden tot een indirecte vrije trap voor Fortuna in het strafschopgebied.

Artikel gaat verder onder video

De handsbal van Benítez leek de arbitrage, die onder leiding staat van Jochem Kamphuis, echter te zijn ontgaan. De videoarbitrage zou zich er alleen over kunnen ontfermen als het zou gaan om een penaltysituatie of een mogelijke rode kaart, en heeft wellicht geoordeeld dat van beide geen sprake zou zijn.

Via de keeper kwam de bal bij Córdoba, die 'm ook tegen de arm kreeg. Zijn doelpunt was daardoor ongeldig. Zo kwam PSV niet op een grotere achterstand voor eigen publiek, na het eerdere openingsdoelpunt van Paul Gladon. Sterker nog: kort na het afgekeurde doelpunt van Fortuna kopte Luuk de Jong de 1-1 binnen.

PSV brengt zichzelf in problemen. Een terugspeelbal wordt door doelman Benitez slecht verwerkt, waardoor Cordoba de bal kan veroveren en scoren, maar bij het veroveren van de bal komt die tegen de arm van Cordoba en een doelpuntenmaker mag nooit hands maken dus afgekeurd. #psvfor — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 14, 2023