Kampioen Feyenoord met goed gevoel naar Ibiza; FC Emmen moet zich focussen op play-offs

Kampioen Feyenoord heeft zijn dertiende overwinning op een rij geboekt tegen FC Emmen. Op de Oude Meerdijk werd het 1-3 voor de Rotterdammers door twee goals van Danilo en nog een goal van Oussama Idrissi. Richairo Zivkovic deed wat terug voor Emmen, dat waarschijnlijk moet gaan spelen in de play-offs voor promotie/degradatie.

Feyenoord moest na een feestweek voetballen tegen het tegen degradatie strijdende FC Emmen. De hele week hadden de Rotterdammers festiviteiten en pas vrijdag werd er voor het eerst weer getraind. Maandag gaat de selectie zelfs nog een weekje op vakantie naar Ibiza. Het was dus maar de vraag hoe Feyenoord voor de dag zal komen tegen FC Emmen.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd begon in ieder geval niet goed voor de Rotterdammers, want in de vijftiende minuut stond het al 1-0 voor de thuisploeg. Zivkovic kon uit een uitbraak binnenschieten op aangeven van Keziah Veendorp. De middenvelder gaf een bal achter Mats Wieffer, die centraal in de verdediging stond, en de spits liep hem eruit en kwam oog in oog met doelman Justin Bijlow. Zivkovic faalde niet en maakte de openingstreffer. Feyenoord moest met een reactie komen.

Deze reactie kwam er ook. FC Emmen kon maar weinig creëren en moest in de dertigste minuut een bittere pil slikken, want Feyenoord kwam op gelijke hoogte. Idrissi kreeg de bal in de hoek van de zestienmeter en schoot de bal in de rechterkruising achter doelman Mickey van der Hart. FC Emmen liet het hier niet bij zitten en kwam met een reactie, al hielp scheidsrechter Van Boekel daar niet aan mee. Zivkovic werd gestoken en kon oog in oog komen met Bijlow, maar de leidsman had al gefloten en de kans ging niet door.

In de tweede helft had Emmen ook niet meer echt de energie om een reactie te geven op het doelpunt van Feyenoord. Sterker nog, de Rotterdammers kregen de grootste kansen op een 1-2 voorsprong. Er was een gevaarlijk schot van Javairo Dilrosun en Giménez schoot nog een keer op de paal. Even later kon FC Emmen het niet volhouden en werd het door Danilo 1-2 voor Feyenoord. De Rotterdammers gingen door en ook de Braziliaan ging door met scoren. Neraysho Kasanwirjo gaf de bal voor, Alireza Jahanbakhsh verlengde knap en Danilo kon zijn tweede maken van de middag.

Dat was niet het enige slechte nieuws voor FC Emmen, want Excelsior won de wedstrijd tegen Fortuna Sittard en dat betekent dat het voor de Drentenaren heel lastig wordt om nog van die gehate zestiende plek weg te komen. Feyenoord kan in ieder geval met een lekker gevoel richting Ibiza om vakantie te gaan vieren na het behaalde kampioenschap.