Kampioenschap aanstaande: de scenario's voor FC Barcelona en Frenkie de Jong

Na vier jaar zonder kampioensfeest in Barcelona kan het dit weekend eindelijk weer zover zijn voor de plaatselijke FC. In de aanloop naar de mogelijke kampioenswedstrijd gaat het vooral over het aanstaande vertrek van Sergio Busquets en de mogelijke terugkeer van Lionel Messi, maar trainer Xavi Hernández en zijn spelers zullen met slechts één ding bezig zijn en dat is de titel binnenhalen. Een overwinning zondag op Espanyol volstaat, maar het kan daarvoor ook al raak zijn voor Barça.

Nee, FC Barcelona was bij aanvang van dit seizoen zeker niet de torenhoge favoriet voor de landstitel. De Catalanen hadden zich in de zomer weliswaar flink versterkt met onder anderen Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé, maar Real Madrid werd desondanks gezien als belangrijkste kandidaat voor het kampioenschap. De Koninklijke kroonde zich vorig seizoen met afstand tot kampioen van Spanje en sleepte ook de eindzege van de Champions League in de wacht. Bovendien had (en heeft) het de beschikking over Karim Benzema, ’s werelds beste voetballer in 2022.

De start van FC Barcelona was, ondanks alle investeringen in nieuwe spelers, niet bepaald hoopgevend. In de eerste competitiewedstrijd kwam het niet voorbij Rayo Vallecano en in oktober was Real Madrid met duidelijke cijfers (3-1) te sterk. Ook in de Champions League hielden de resultaten niet over. De kritiek op Xavi nam toe, maar hij kreeg zijn ploeg vlak voor de start van het WK in Qatar weer aan de praat. Bovendien werden de eerste zeven competitieduels na de winterstop allemaal gewonnen, terwijl Real Madrid opvallend veel punten liet liggen.

Overtuigend is het zeker niet altijd wat FC Barcelona laat zien, maar de ploeg is moeilijk te verslaan en krijgt amper een doelpunt tegen. Niet voor niks is de voorsprong op Atlético Madrid en Real Madrid momenteel respectievelijk dertien en veertien punten. Er staan nog vijf speelronden op het programma, wat betekent dat het in de eerstvolgende al raak kan zijn voor FC Barcelona. De Catalanen hoeven niet meer naar de concurrenten te kijken. Winnen zij zondagavond ‘gewoon’ bij Espanyol, dan is de eerste landstitel sinds 2019 een feit.

Maar er zijn natuurlijk meerdere scenario’s. FC Barcelona komt zondagavond pas in actie, Real Madrid speelt zaterdagavond tegen Getafe en Atlético zondagmiddag bij Elche. Verspeelt Real Madrid punten tegen Getafe en verliest Atlético bij Elche - wat gezien de huidige klassering van Elche (laatste) niet heel reëel is - dan is FC Barcelona nog vóór de eigen aftrap al officieel kampioen. Bij puntenverlies van Real Madrid en een gelijkspel van Atlético is Barça officieus kampioen voordat het aftrapt tegen Espanyol. De voorsprong op Atlético is in dat geval twaalf punten, het aantal punten dat in de laatste vier wedstrijden nog behaald kan worden. In punten kan Atlético dan nog wel op gelijke hoogte komen, maar Barça heeft een (veel) beter doelsaldo en won beide onderlinge ontmoetingen.

Atlético trapt zondag om 16.15 uur af bij Elche, FC Barcelona begint om 21.00 uur aan de derby tegen Espanyol.