Kenneth Taylor wekt verbazing met interview na afloop van FC Twente - Ajax

Kenneth Taylor wilde na afloop van het laatste competitieduel van Ajax bij FC Twente niet spreken van een ‘totaal verloren seizoen’. De Amsterdammers grepen naast alle hoofdprijzen, maar voor Taylor was het desondanks een leerzaam seizoen. Dat vertelde de middenvelder na het laatste fluitsignaal voor de camera van ESPN.

Ajax had in de laatste speelronde van de Eredivisie nog een kans om tweede te worden. Dan had het zelf moeten winnen van FC Twente en tevens moeten hopen op een nederlaag van PSV bij AZ. Ajax verloor echter met 3-1, terwijl de Eindhovenaren er met een 1-2 overwinning vandoor gingen. Ajax greep naast de landstitel, verloor de bekerfinale en moest recent ook de tweede plek afstaan aan PSV. “Een totaal verloren seizoen? Nee, zeker niet”, antwoordde Taylor desondanks op de vraag van ESPN-verslaggever Pascal Kamperman of het een ‘totaal mislukt seizoen’ is voor Ajax.

De middenvelder brak in de slotfase van het afgelopen seizoen door in de hoofdmacht en speelde zich ook onder Alfred Schreuder in de basis. Ajax dacht met Taylor de vervanger van Ryan Gravenberch in huis te hebben, maar hij moet duidelijk nog wat stappen zetten in zijn ontwikkeling. Taylor noemt het daarom een ‘heel leerzaam seizoen’. “Natuurlijk is het qua resultaten wel waardeloos, maar als ik voor mezelf spreek, heb ik heel veel geleerd dit seizoen. Maar qua resultaten is het wel een waardeloos seizoen geweest. Ik heb best wel veel meegemaakt dit seizoen en ik neem daar gewoon heel veel van mee in mijn rugzak. Dat is hoe ik probeer te kijken naar dit seizoen, wat ik ervan kan leren en dat ga ik doen.”

Taylor is door Ronald Koeman weliswaar niet opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de finaleronde van de Nations League, maar dit betekent niet dat zijn seizoen al ten einde is. De Ajacied gaat zich opmaken voor het EK met Jong Oranje. Daarna kan de focus op volgend seizoen, waarin Ajax en Taylor nogal wat hebben recht te zetten. “Er moeten natuurlijk wel heel veel dingen beter. Vandaag was het niet best. Ik vind het moeilijk om dat nu zo te zeggen, maar er moeten wel heel veel dingen beter om volgend jaar kampioen te worden.”