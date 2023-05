Kenny Tete doet Erik ten Hag pijn met Premier League-primeur

Manchester United is op het eigen Old Trafford op een 0-1 achterstand gekomen tegen Fulham. Kenny Tete zorgde er met zijn eerste doelpunt in de Premier League voor dat de ploeg van Erik ten Hag nog aan de bak moet om de derde plaats in de competitie definitief veilig te stellen.

Na achttien minuten spelen stond de oud-speler van onder meer Ajax en Olympique Lyonnais op de juiste plaats om een hoekschop van oudgediende Willian bij de eerste paal binnen te koppen. Zijn treffer komt op een prettig moment voor de back: maandag hoopt hij te horen dat hij bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit.

Door de achterstand zakte United virtueel weer naar de vierde plaats in de competitie. Afgelopen week nam Ten Hag juist de derde stek over van Newcastle United, dat op het moment dat Tete scoorde met 0-1 voor stond bij Chelsea. Na een klein half uur zorgde Newcastle-verdediger Kieran Trippier er met een eigen doelpunt echter voor dat United weer naar plaats drie steeg.