Khalid Boulahrouz wijst lelijkste voetbalstadion van Nederland aan

In het programma Rondo van Ziggo Sport vraagt presentator Wytse van der Goot tafelgasten Boulahrouz, Rafael van der Vaart, Marco van Basten en Jurriën Timber naar het lelijkste voetbalstadion waarin zij ooit gespeeld hebben. “Ik had hier zaterdag een discussie over met een redacteur. Ik kwam op het stadion van VVV-Venlo: De Koel. Dat is niet bepaald een mooi stadion”, reageert Boulahrouz. Met name de karakteristieke trap in het stadion van de Keuken Kampioen Divisie-club beviel de oud-verdediger van onder andere RKC Waalwijk, Hamburger SV, Chelsea, Feyenoord en het Nederlands elftal allerminst. “Dan was je stuk na de eerste helft en dan moest je die trap weer op richting de kleedkamer”, verzucht hij.

Van der Vaart speelde in Engeland bij Tottenham Hotspur. De oud-middenvelder noemt het stadion van stadsgenoot Fulham, Craven Cottage, ‘supermooi’, maar had wel moeite met de omvang van de kleedkamer voor de bezoekende partij. “Ik kan het lelijkste stadion niet benoemen, maar ik vond de kleedkamer in een stadion altijd wel belangrijk. Bij Fulham was het verschrikkelijk. Dan zat Modric te schijten en dan werd ik ernaast getapet”, noemt Van der Vaart als voorbeeld om de beperkte ruimte in de gastenkleedkamer te illustreren. “Het was echt megaklein. De wisselspelers moesten de kleedkamer uit, want anders kon je niet omkleden. Het was wel een supermooi stadion, maar de kleedkamer had wel iets groter gemogen.”

Timber geeft vervolgens een positieve wending aan het gesprek door het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund uit te lichten als fraai stadion. “Ik kan wel genieten van Dortmund-uit bijvoorbeeld vorig seizoen”, zo vertelt de verdediger, die vorig seizoen met Ajax in de groepsfase van de Champions League uit bij Dortmund speelde.

De karakteristieke trap in De Koel, die de kleedkamers in het stadion van VVV-Venlo verbindt met het veld.