Kieft over klagende spelers bij PSV: 'Een mes in de rug'

Wim Kieft vindt het ‘een mes in de rug’ dat spelers van PSV bij het bestuur zouden hebben geklaagd over trainer Ruud van Nistelrooij. Eerder werd er door De Telegraaf bekend gemaakt dat er spanningen zijn tussen de stafleden onderling. Later kwam het nieuws naar buiten dat spelers het niet eens waren met sommige keuzes van de trainer.

Dit nieuws wordt gedeeltelijk bevestigd door het Eindhovens Dagblad. Al ligt het verhaal wel iets anders, volgens de lokale krant. Van Nistelrooij zou regelmatig adviezen van zijn assistenten naast zich neer hebben gelegd en daarom te boek staan als eigenwijs. Er is een afvaardiging van de spelersgroep bij het bestuur geweest en in dat gesprek werd onvrede over meerdere onderwerpen uitgesproken. Het zou vooral zijn gegaan over de zorgen bij de spelersgroep over een mogelijk vertrek van Fred Rutten en André Ooijer. Laatstgenoemde vertrekt om persoonlijke redenen; de spelers willen dat Rutten blijft.

Kieft heeft het nieuws van De Telegraaf meegekregen en is niet te spreken over de actie. “Het is een mes in je rug”, zegt de analist bij Veronica Offside. “Dat is nu de tweede keer dat dit bij PSV gebeurt. Dat ze een beginnende trainer aanstellen, dat hebben ze met Van Bommel ook gedaan.” Toen Mark van Bommel trainer was bij de Eindhovenaren was er binnen de club ook onvrede en mede door de slechte resultaten werd de oefenmeester toen ontslagen in december 2019.

Voor Kieft komt dit verhaal wel bekend voor. In zijn tijd bij PSV is dit namelijk ook wel eens gebeurd. “Van Breukelen en Vanenburg gingen naar Ploegsma (teammanager, red.) toe, omdat ze vonden dat Flemming Povlsen ofzo moest spelen in plaats van mij. Daar had ik al zoiets van, waarom ga je naar Kees Ploegsma, ga dan lekker naar Hiddink toe. Dat werd een rel en toen was het seizoen ook gelijk klaar.”